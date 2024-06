A segunda rodada da Eurocopa chegou ao fim neste sábado (22). Três partidas ocorreram ao longo do dia, o nono da competição. Na primeira delas, Geórgia e República Tcheca empataram em 1 a 1. Depois, Portugal aplicou uma goleada por 3 a 0 sobre a Turquia e, assim, confirmou vaga nas oitavas do torneio. No último duelo, a Bélgica venceu a Romênia por 2 a 0.