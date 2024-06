A instabilidade que marcou o início da manhã deste domingo (23) não impediu que milhares de atletas se reunissem na Rótula das Cuias, em Porto Alegre, para a primeira etapa do Circuito Poa Day Run. A abertura do lounge do evento ocorreu a partir das 6h45min, e a largada das provas com percursos de três, cinco e 10 quilômetros, foi às 8h.