Bruno Henrique sofre trauma no pé esquerdo durante treino e vira o 8º desfalque do Flamengo

O técnico Tite comandou uma atividade tática para definir a equipe na manhã desta terça-feira, no Ninho do Urubu, visando a partida diante do Juventude, que acontece nesta quarta-feira, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e acabou ganhando mais um desfalque importante. O atacante Bruno Henrique sofreu um trauma no pé esquerdo e está em tratamento no CT. Após o treino, a delegação seguiu para o aeroporto onde viajará nesta tarde rumo a Caxias do Sul.