O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou que Israel havia "acertado suas contas" com o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, cuja morte foi anunciada neste sábado, 28, pelo exército israelense. Em suas primeiras declarações públicas desde o assassinato do líder da milícia xiita radical, Netanyahu afirmou que a eliminação de Nasrallah se tornou uma "condição essencial" para que Israel atingisse seus objetivos de guerra.