O brasileiro Mateus Alves, atual número 211 do ranking mundial de duplas, conquistou neste sábado (28) o título do ATP Challenger de Antofagasta, no Chile. Ao lado do chileno Matias Soto, o paulista derrotou na final a parceria dos irmãos argentinos Leonardo e Valerio Aboian por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 60 minutos de partida.