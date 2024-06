A seleção brasileira feminina de rugby sevens disputará a elite do Circuito Mundial na temporada 2024/25. A vaga entre as 12 melhores equipes do mundo foi assegurada neste domingo (2), no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, após vitória sobre a Polônia por 38 a 7, em partida válida pelas quartas de final do torneio de repescagem.