Inter vê responsabilidade na Libertadores aumentar após vitória do Atlético Nacional sobre o Bahia

Colorado chegou a Montevidéu na tarde de quarta-feira (14). Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O ambiente colorado às vésperas da decisão contra o Nacional é de pressão. O time acumula três derrotas consecutivas no mês de maio e, para se manter com boas chances de classificação na Libertadores, vai precisar pontuar.

Na manhã desta quinta-feira (15), no hotel que serve de concentração para o Inter na praia de Los Pocitos, os dirigentes colorados reconheceram a necessidade de buscar, primeiramente, os três pontos. No entanto, um empate, como decorrência de jogo, poderá ser analisado de forma positiva.

Os dirigentes do Inter torciam por um empate entre Atlético Nacional e Bahia para que, com duas vitórias, o time de Roger ainda dependesse apenas de si para tentar a liderança do grupo F. Como os colombianos venceram por 1 a 0 o Bahia, assumiram a liderança com nove pontos.

Torcida segue confiante

A torcida dos dirigentes era compartilhada com os torcedores colorados presentes na concentração do Inter. A percepção era de que o empate no jogo da noite de quarta-feira (14), no Atanasio Girardot, teria sido um resultado melhor.

— Poderia ser um empate ontem, mas o Bahia jogou muito atrás. Mas confio muito que poderemos vencer hoje. Temos que correr os 90 minutos — disse o torcedor colorado Lucas Rodriguez.

Caso seja derrotado pelo Nacional, o Inter vai precisar vencer o Bahia e torcer por um tropeço do Nacional contra os colombianos na última rodada. O problema é que o jogo também será disputado em Montevidéu.

Classificação do Grupo F

Atlético Nacional-COL — 9 pontos Bahia — 7 pontos Inter* — 5 pontos Nacional-URU* — 4 pontos

*No momento, possuem um jogo a menos que Atlético Nacional e Bahia. Se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h.