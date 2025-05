São Paulo x Grêmio: tudo sobre o jogo da 9ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

São Paulo e Grêmio se enfrentam neste sábado (17), às 21h, pela nona rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio Morumbi, em São Paulo.

A equipe gremista vem de empate em 1 a 1 com o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana. No Brasileirão, também empatou com o Bragantino na última rodada pelo mesmo placar.

Escalações para São Paulo x Grêmio

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson e Oscar; Lucas Ferreira, André Silva e Luciano. Técnico: Luis Zubeldía.

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi e Villasanti (C); Monsalve, Alysson e Aravena; Braithwaite. Técnico: Sidinei Lobo (auxiliar).

Arbitragem para São Paulo x Grêmio

Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE); VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

Onde assistir a São Paulo x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Sportv e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam São Paulo x Grêmio

São Paulo

Com nove pontos, a mesma pontuação do Grêmio, o São Paulo também está na beira da zona do rebaixamento do Brasileirão.

Com Zubeldía questionado, o time paulista buscará reagir em casa no confronto direto.

Lucas Moura, lesionado, segue como desfalque. Assim, Lucas Ferreira ocupa seu lugar na ponta-direita. Ferreirinha, com lesão na fáscia plantar do pé esquerdo.

Grêmio

Cristian Olivera e Edenilson são desfalques. O técnico será Sidinei Lobo. O técnico Mano Menezes foi liberado após uma tragédia familiar. Alysson e Aravena serão titulares.

No meio-campo, Monsalve ganhou a vaga de Cristaldo. Na lateral esquerda, Marlon volta ao time.

Ingressos para São Paulo x Grêmio

Os bilhetes para a torcida visitante no Morumbi custam R$ 100,00, com meia-entrada custando R$ 50,00. As vendas ocorrem no site do São Paulo.