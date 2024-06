Com o 18º título conquistado na noite desta segunda-feira (17), Boston Celtics é a franquia com mais títulos na história da NBA, superando o maior rival, Los Angeles Lakers, com 17 títulos. Em um TD Garden lotado, os celtas venceram o Dallas Mavericks por 106 a 88 e isolaram-se no topo da lista de campeões da principal liga de basquete do mundo.