Com um gol em cada tempo, Atlético-MG e Fortaleza empataram por 1 a 1 na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Breno Lopes abriu o placar com um golaço no primeiro tempo, mas Paulinho evitou a derrota atleticana na etapa final.