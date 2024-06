A festa de abertura da Copa América começou com o reggaeton do colombiano Feid, mas a noite terminou ao som do velho tango argentino. Os atuais campeões mundiais venceram o Canadá por 2 a 0 no pelo Grupo A, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. O jogo abriu a 48ª edição da competição de seleções mais antiga do planeta.