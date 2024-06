Dois jogos do Grupo A abriram a segunda rodada da 48ª Copa América nesta terça-feira (25), nos Estados Unidos. Primeiro, o Canadá venceu o Peru por 1 a 0 no Children’s Mercy Park, em Kansas City, e assumiu a segunda posição da chave. Mais tarde, a líder Argentina derrotou o Chile no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelo mesmo placar e ficou com uma das vagas para as quartas de final.