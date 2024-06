A Seleção Brasileira decepcionou em sua estreia na Copa América, na noite desta segunda-feira (24). O time de Dorival Jr. parou na bem armada defesa da Costa Rica e não saiu do 0 a 0 pela primeira rodada do Grupo D. O "Desenho Tático" de GZH mostra como foi o confronto tático entre Dorival e Gustavo Alfaro e também o que o treinador brasileiro quis dizer com a expressão "movimento sujo", que, segundo ele, faltou para o Brasil na partida.