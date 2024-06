Vitória dos anfitriões

Alemanha bate Dinamarca e avança na Eurocopa em jogo com granizo, paralisação e VAR decisivo

Para as quartas de final, a equipe do técnico Julian Nagelsmann aguarda o vencedor do confronto entre Espanha e Geórgia, neste domingo

29/06/2024 - 18h33min Atualizada em 29/06/2024 - 18h46min