O surfista Pedro Scooby segue ajudando a população de Eldorado do Sul. Nesta terça-feira (7), o ex-BBB deixou as águas por alguns minutos e sobrevoou, com o apoio do Corpo de Bombeiros, a área em que ele tem operado resgates, junto a outros voluntários, desde que chegou ao Rio Grande do Sul, com outros 10 surfistas.