Inter faz gol olímpico, bate Udinese e vai enfrentar a Lazio nas quartas da Copa da Itália

A Internazionale de Milão garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Itália, nesta quinta-feira, ao derrotar a Udinese, por 2 a 0, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Com o resultado, o time milanês vai ter pela frente a Lazio na luta por um lugar nas semifinais.

Os outros duelos das quartas de final também já estão definidos e vão reunir no início de fevereiro: Roma x Milan, Juventus x Empoli e Bologna x Atalanta.

O primeiro tempo teve início com as duas equipes se respeitando muito. Desta forma, poucas chances foram criadas. Aos 30 minutos, um erro na saída de bola da Udinese permitiu a abertura do placar pela equipe anfitriã.