Foi o mais simbólico possível o primeiro jogo de futebol do Rio Grande do Sul após a tragédia climática. No Estádio Passo D'Areia, zona norte de Porto Alegre, o São José perdeu por 3 a 1 para o Volta Redonda, pela Série C, em uma partida sem público, com mudança de horário pouco antes do apito inicial. Um cenário e um contexto ainda de acordo com a situação do Estado.