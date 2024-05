Número 1 do mundo em 2019 e dona de sete títulos da WTA, a japonesa Naomi Osaka busca subir no ranking após parada por quase dois anos para concretizar o sonho de ser mãe. Jogando em série desde a largada da temporada, a tenista vem alternando altos e baixos. Depois de parar na segunda rodada em Madri, ela espera ir mais longe em Roma, onde entrou na chave principal por convite e estreou bem, com 7/6 (7/2) e 6/1 sobre a francesa Clara Burel.