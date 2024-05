Thiago Monteiro prolongou seu grande momento no saibro europeu, nesta quarta-feira, com mais uma vitória. O tenista brasileiro superou o experiente francês Gael Monfils, ex-número seis do mundo, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, e avançou à segunda rodada do Masters 1000 de Roma, na Itália.