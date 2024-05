O domingo (26) terá bola rolando longe do Rio Grande do Sul, mas com o objetivo de ajudar justamente quem está sofrendo por conta da enchente no Estado. No Maracanã, às 16h, ocorrerá uma partida beneficente em prol dos gaúchos. Vários nomes já estão confirmados para o evento. Entre eles, o do técnico Mano Menezes.