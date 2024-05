Os brasileiros Daniel Dutra Silva, 464º do ranking da ATP e Karue Sell, 555º do mundo seguem firmes na disputa do ATP Challenger 50 Brasil Tennis Open, em Porto Alegre. Apesar das fortes chuvas que castigam e paralisaram boa parte das atividades no Rio Grande do Sul, a competição não parou. Os jogos estão sendo realizados nas quadras cobertas da sede secundária da Associação Leopoldina Juvenil.