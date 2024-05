Novak Djokovic viveu um dia atípico e um tanto constrangedor na estreia do Masters 1000 de Roma, nesta sexta-feira. Dentro de quadra, o número 1 do mundo do mundo não teve trabalho para eliminar Corentin Moutet, parciais de 6/3 e 6/1. Após o jogo, quando interagia com o público e distribuía autógrafos, o sérvio acabou atingido na cabeça por uma garrafa d'água.