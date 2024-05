O Corinthians encontrou mais dificuldades do que esperava, mas derrotou o frágil Nacional, do Paraguai, nesta terça-feira, e melhorou sua situação na Copa Sul-Americana. Em uma noite de pouca inspiração, o time alvinegro foi salvo por Carlos Miguel, que fez ao menos quatro defesas importantes, e Yuri Alberto, atacante que saiu do banco para marcar no segundo tempo o gol que abriu o caminho para a vitória por 2 a 0 no Defensores del Chaco. Matheuzinho, nos acréscimos, definiu o triunfo.