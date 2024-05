A seleção brasileira sub-18 de judô conquistou 21 medalhas na Copa Europeia de Coimbra, em Portugal. A competição fez parte da preparação para o Campeonato Mundial Juvenil, que ocorre no fim de agosto, no Peru, e distribuiu pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), que é o principal método de classificação para o Mundial. O torneio contou com a presença de 539 atletas de 23 nacionalidades.