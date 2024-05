O técnico Bernardinho reestreia no comando da seleção brasileira de vôlei nesta terça-feira à noite, diante de Cuba, às 21 horas, no Maracanãzinho, no Rio. Após oito anos de ausência da equipe masculina, substitui Renan Dal Zotto com a missão de recuperar a confiança e as conquistas. E para o primeiro jogo, surpreendeu na escolha dos 14 jogadores ao definir o ponteiro Honorato como líbero.