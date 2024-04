A final da Superliga masculina de vôlei, agendada para domingo (28) pela manhã (9 horas), no Recife, será entre equipes paulistas. Já garantido, o Vôlei Renata, de Campinas, viu o Sesi-Bauru se garantir nesta segunda-feira, ao superar o estreante Joinville (SC) no terceiro jogo das semifinais, no ginásio Paulo Skaf, parciais de 25/17, 25/20 e 25/20, em Bauru.