Condenado a nove anos de prisão por crime de estupro coletivo e detido desde 21 de março — após homologação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) — aguarda uma vaga de trabalho na Penitenciária de Tremembé II, no interior de São Paulo. O ex-jogador cumpre pena no Brasil, apesar do ato ter ocorrido na Itália, e tem como objetivo realizar serviço voluntário para diminuir seu tempo de encarceramento.