Preocupado com a final do Paulistão, na qual precisa virar sobre o Santos para ser campeão, o Palmeiras usou reservas em sua estreia na Libertadores e o resultado foi melhor que a atuação. O time alviverde fez um jogo preguiçoso, sobretudo no primeiro tempo, e escapou da derrota graças à incompetência do San Lorenzo nas finalizações e ao uruguaio Piquerez. Foi do lateral-esquerdo, na parte final do duelo, o gol que garantiu o empate por 1 a 1 no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.