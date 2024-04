Maior campeão do Estado do Rio de Janeiro, o Flamengo confirmou a sua hegemonia estadual ao faturar o seu 38º título, neste domingo (7), ao vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique, no Maracanã. Foi a segunda vitória do favorito na final, uma vez que havia aplicado 3 a 0 no jogo de ida, no fim de semana passado.