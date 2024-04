Convidado para a chave principal em Madri, seu primeiro Masters 1000 da carreira, o jovem João Fonseca mostrou todo seu talento para buscar a virada diante do americano Alex Michelsen, 70º do mundo, garantindo-se na segunda rodada com parciais de 4/6, 6/0 e 6/2. Agora, encara o britânico Cameron Norrie, no sábado, pela segunda rodada do torneio espanhol.