Bia Haddad Maia iniciou com vitória sua campanha na chave principal do WTA 1000 de Madri, na Espanha. Nesta quinta-feira (25), a paulista venceu a italiana Sara Errani, ex-número 5 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h15min de partida.