Onze dias depois de deixar o Centro Penitenciário Brians 2, em Barcelona, Daniel Alves falou pela primeira vez com a imprensa. Nesta sexta (5), o jornal El Periodico, da Espanha, publicou entrevista com o jogador. O lateral foi condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro. Ele deixou a prisão com pagamento de fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões).