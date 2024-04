A 20 dias da New Balance 42K Porto Alegre, a organização do evento divulgou os nomes dos atletas que estarão na Capital para a disputa da prova. Com o selo da World Athletics, autoridade máxima do atletismo mundial, a corrida vai reunir grandes atletas da elite nacional, como Justino Pedro da Silva, Paulo de Paula e Edson Amaro, além de corredores do Exterior, caso do queniano Edwin Kipngetich Koech.