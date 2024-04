Melhor nos 90 minutos, o Cruzeiro só conseguiu buscar o empate, por 1 a 1, diante do Fortaleza, nesta quarta-feira, na Arena Castelão, quando esteve com um a menos em campo. Atrás do placar desde os 18 minutos do primeiro tempo, o time mineiro chegou a igualdade na reta final, com Mateus Vital, aos 43, logo após a expulsão de Lucas Romero. O duelo foi válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.