Ao confirmar e selar o acordo que tornou o Cruzeiro a primeira SAF revendida no futebol brasileiro, Ronaldo Fenômeno se prepara para negociar a participação no Real Valladolid. Na coletiva de anúncio do negócio com o empresário Pedro Lourenço, o ex-jogador anunciou que o clube espanhol "é o próximo" a ser negociado. Ronaldo tem 72% das ações do clube europeu.