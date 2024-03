Com mais dificuldade do que esperava, o Los Angeles Lakers superou o Washington Wizards por 134 a 131, na prorrogação, na noite desta quinta-feira (29). A segunda vitória seguida dos Lakers deixou LeBron James mais próximo da histórica marca de 40 mil pontos. A rodada da NBA também contou com triunfos do Golden State Warriors e do Denver Nuggets, atual campeão.