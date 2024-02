LeBron James mostrou mais uma vez por que é um dos maiores da história do basquete. O astro comandou uma virada incrível do Los Angeles Lakers sobre o Los Angeles Clippers, com o placar de 116 a 112, fora de casa, na noite desta quarta-feira. Sob a liderança de LeBron, os Lakers anularam uma desvantagem de 21 pontos e voltaram a vencer na temporada regular da NBA.