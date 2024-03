As inscrições para a New Balance 42K Porto Alegre se encerram nesta quarta-feira (20), com vagas para quatro distâncias da programação (5k, 10k, 21k e 42k), mas em números limitados. Segundo a organização do evento, a corrida deve reunir cerca de 7 mil corredores nas ruas da Capital. A prova será realizada no dia 28 de abril.