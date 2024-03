Atlético-MG e Cruzeiro jogaram neste sábado (2) em Belo Horizonte, no mesmo horário, pelo Campeonato Mineiro. O Galo goleou o Ipatinga na Arena MRV, enquanto o Cruzeiro venceu o Uberlândia no Mineirão. Uma briga entre torcidas organizadas das duas equipes, deixou um morto e outros dois baleados na Avenida Tereza Cristina, região que fica no meio do trajeto entre os dois estádios que recebem os jogos.