Mesmo sem forçar o ritmo, o Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0 neste sábado (2) no Maracanã e conquistou a Taça Guanabara pela 24ª vez. Invicto e com somente um gol sofrido, o time dirigido por Tite chegou aos 27 pontos e espera a definição de seu adversário nas semifinais do Carioca.