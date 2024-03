Jogador brasileiro com maior número de gols nesta déacada — isto é, a partir de 2020 —, Bergson encontrou no Johor FC o melhor momento da carreira. São 121 gols em nos últimos quatro anos, dos quais 114 foram marcados pelo time da Malásia, onde o atacante está desde 2021 e fez 122 jogos. Os números foram computados pela assessoria do atleta.