Para pagar a fiança de cerca de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) e deixar a prisão na última segunda-feira (25) em Barcelona, Daniel Alves teria feito um 'empréstimo com amigos', segundo o jornal La Vanguardia. Um deles, seria o atacante holandês Memphis Depay, que atua no Atlético de Madrid, e que teria pagado parte do valor para que o ex-lateral deixasse o Complexo Penitenciário de Brians 2, onde ficou mais de um ano detido.