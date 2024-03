O Brasil teve dois compromissos no Grand Smash de Singapura neste domingo (10). Em duas partidas, uma vitória, com Bruna Takahashi e Vitor Ishiy, na estreia da dupla mistas e um revés com Bruna na fase de 32 avos de final do individual feminino do torneio válido pelo Circuito Mundial de Tênis de Mesa, que distribuiu US$ 1,5 milhão (R$ 7,470 milhões) em prêmios e 2.000 pontos no ranking mundial para os campeões.