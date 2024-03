O brasileiro Arthur Nory manteve, neste domingo (10), suas esperanças de conquistar uma vaga nos Jogos de Paris. Com pontuação total de 14.333, ele terminou com a medalha de prata na barra fixa, na etapa de Baku, no Azerbaijão, da Copa do Mundo de Ginástica Artística, e somou pontos importantes no ranking que irá apontar os dois classificados do aparelho para o torneio olímpico.