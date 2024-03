As brasileiras Carol Solberg e Bárbara Seixas conquistaram o título do Elite 16 de Doha, no Catar, válido pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Em final disputada neste sábado (9), elas venceram as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson, por 2 a 0, com um duplo 21/18, e estão cada vez mais próximas de confirmar a segunda vaga brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris.