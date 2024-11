No jogo mais esperado da rodada desta terça-feira da Liga dos Campeões, o Milan ofuscou o brilho do elenco merengue e emplacou uma vitória contundente de 3 a 1 sobre o poderoso Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. O resultado evidencia a fase irregular da equipe espanhola que chega ao seu quarto jogo com aproveitamento de apenas 50% (duas vitórias e duas derrotas). Com seis pontos, o conjunto espanhol é o 17º colocado.