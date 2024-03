Em meio à greve de árbitros profissionais na MLS, um brasileiro foi personagem de polêmica no futebol dos Estados Unidos. Guilherme Ceretta de Lima, que fez parte do quadro da CBF até 2015, foi retirado da escala de uma partida após fotos dele com a camisa do Inter Miami viralizarem. Ceretta apitaria o jogo da equipe de Messi contra o Orlando City — que terminou com goleada por 5 a 0 do Inter Miami —, mas saiu da escala horas antes. O fato voltou a colocar em evidência a situação da arbitragem local.