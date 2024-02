Com gols de Robert Lewandowki, Ilkay Gundogan e Vitor Roque, que entrou no segundo tempo e foi expulso, o Barcelona emendou uma segunda vitória consecutiva ao bater o Alavés (12º) por 3 a 1 neste sábado (3), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, e recuperou a terceira posição na tabela.