O All-Star Weekend começou nesta sexta-feira com o Rising Stars. O Team Rose venceu o Team Detlef na decisão e acabou sendo campeão do torneio. Bennedict Mathurin, do Indiana Pacers, foi escolhido como MVP. A competição foi formada por 28 jogadores, divididos em quatro times, tendo como capitães: Pau Gasol, Jalen Rose, Tamika Catchings e Detlet Schrempf.