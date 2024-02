A Coreia do Sul se classificou para as semifinais da Copa da Ásia nesta sexta-feira (2), em Doha, no Catar, ao derrotar a Austrália por 2 a 1, com um gol de falta na prorrogação de sua estrela, Heung-min Son aos 14 minutos, e disputará uma vaga na final contra a Jordânia, que eliminou o Tajiquistão com uma vitória por 1 a 0 com um gol contra do zagueiro Vahdat Hanonov.